Una joven de 18 años denuncia el acoso sistemático que recibe por parte de un vigilante de seguridad de Rodalies

«Hola, me llamo Paula y tengo 18 años. Por suerte o por desgracia me toca ir en tren de Blanes a Barcelona (R1) de lunes a viernes. Cada uno de esos días tengo que soportar encontrarme a esta persona y a la forma en la que se pone a intimidarme. Se sienta cerca de mí, se ríe con su compañero y los dos me miran mientras hablan de otras cosas, pero se nota que me observa muy atentamente. Cada vez me ve, aunque sea de lejos, se acerca. Estoy harta y desesperada, a veces me lo encuentro de noche y paso miedo».

Esta es la denuncia que ha realizado Paula a través de @es.decirdiario exponiendo la situación que lleva sufriendo cada día desde hace aproximadamente un mes y medio.

«He puesto una queja en Renfe, pero siento la necesidad de que se vea la cara de este hombre porque no soy ni la primera ni la última que acosa», relata a este medio la joven de 18 años.

Paula también ha denunciado al presunto acosador ante los Mossos d’Esquadra.

La joven llega cada mañana al tren, busca su asiento en el vagón con la intención de realizar su viaje de la forma más tranquila posible y automáticamente el vigilante, que debería velar por su seguridad, la persigue e intimida, se para delante de ella, la mira fijamente, le sonríe y le lanza besos.

Ella trata de “esconderse”, algo imposible debido a que él está de servicio y se mueve por cada vagón hasta, finalmente, encontrarla.

Tras la denuncia, y dada la viralidad de la noticia en redes, Renfe finalmente ha contactado con la joven y con la empresa Grupo Control para que lo retire de los servicios de seguridad a este trabajador.

El hombre posee antecedentes por maltrato, según fuentes policiales.