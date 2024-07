Nada es tan importante como la salud mental

La gestión (o no) del estrés y la presión los deportistas de élite y sus consecuencias reflejadas una vez más.

Morata, que como bien es sabido por muchos no atraviesa un buen momento (y entendiendo que nadie está exento de no estar bien), lanzó un contundente mensaje y “homenajeó” a jugadores que como él han reconocido públicamente padecer depresión o ansiedad.

“Me gustaría también dar las gracias aparte de a mi mujer y a muchas personas que trabajan conmigo, a Andrés Iniesta. Si no fuera por él no hubiera jugado esta Eurocopa, a Bojan también. Si no fuera por ellos no hubiera jugado esta Eurocopa. Seguro. Me acuerdo de ellos ahora porque han pasado momentos como los que yo he pasado y sobre todo que siempre hay luz al final de todo”, decía el capitán de la Roja.

Tanto Iniesta como Bojan han hablado abiertamente en diferentes momentos de su trayectoria profesional de su pésima salud mental.

“Deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar (…) Estaba las 24 horas del día mareado. Cuando vivía la situación de ansiedad era como una ola que se descontrolaba, el mareo aumentaba, me dolía la cabeza y la visión”, comentó Bojan Krkic, quien renunció a jugar con la Selección debido a este problema.

“Cuando estoy en el partido estoy concentrado y estoy haciendo mi trabajo, pero cuando me cambian tengo la sensación como si fuera el padre de cualquier jugador. Los padres de Mikel Merino el otro día llorarían; los padres de Lamine, también y creo que no hay que avergonzarse. Yo soy así, es mi personalidad y creo que no hay que avergonzarse de llorar por emociones positivas y ojalá que pueda llorar mucho más el domingo”, decía Morata en la previa del partido a través de los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol.

Por muy mal que estemos, siempre hay alguien dispuesto a apoyar, a mostrarte la luz…